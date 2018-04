Lavora sul tetto, cade e muore a 50 anni: ritrovato nel giardino

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORMONS (Gorizia) - Undi Lucinico diper le gravissime ferite riportate in unaaccidentale dalmentre stava eseguendo dei lavori diin una casa nel centro di. Il suo corpo senza vita è stato trovato ieri mattina, sabato 21 aprile, intorno alle 9, dal proprietario dell'abitazione, un uomo di; è stato quest'ultimo a dare l'allarme facendo accorrere sul posto i carabinieri e il personale medico di una ambulanza.Per l'artigiano, però, Edoardo Persoglia, 50 anni, non c'era più nulla da fare. Il decesso, peraltro, pare risalga al tardo pomeriggio di venerdì. All'mortale non avrebbe assistito nessuno; il punto in cui l'uomo è caduto, un piccolo giardino interno, non è visibile dalla strada. Il goriziano, che lascia la compagna e due figli, pare sia caduto dal tetto dell'edificio in ristrutturazione, un immobile a due piani, per finire prima su una tettoia, e poi rovinare a terra, dove è morto per le gravissime ferite.Ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno, la salma dell'artigiano è stata composta in cella mortuaria; il pm ha disposto l'per fare chiarezza sulle cause della morte e per capire quando il cuore del 50enne abbia smesso di battere. Sul posto i militari dell'Arma della stazione di Cormons.