«Mi fa un caffè?»: infarto al bar, rianimato dai sanitari, ma è grave

UDINE - Un uomo di 80 anni di età è stato colto da un infarto nel pomeriggio di oggi, 30 settembre, intorno alle 17, mentre si trovava all'interno di un bar nella zona di piazzale Osoppo. Sul posto sono immediatamente intervenute le equipe sanitarie inviate dalla Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria del Fvg, quelle di una autoambulanza e di una automedica che hanno preso in carico tempestivamente l'uomo per trasportarlo poi all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.