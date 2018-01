Si filma col telefonino mentre scia sulla pista: cade, grave un 57enne

di Paola Treppo

CHIUSAFORTE (Udine) - Sicolmentresulla pista: per l'equilibrio e cade, grave un 57enne carnico. L'incidente è successo nel primissimo pomeriggio di oggi, sabato 20 gennaio, intorno alle 12.25, nel comprensorio turistico invernale di, a Chiusaforte.L'uomo stava scendendo sulla pista turistica Canin e voleva filmare la suacon il telefonino cellulare. Lo ha attivato sulla funzione video ma gli è andata male perché così facendo ha perso l'equilibrio ed è caduto, per fortuna senza coinvolgere altri sportivi. Il 57enne, di, indossava il casco che ha attutito in parte il colpo in testa e in un primo momento non è svenuto: è riuscito a raggiungere il fondovalle. Solo a quel punto è crollato al suolo, per una improvvisa perdita di conoscenza.Ad aiutarlo per primi sono stati gli agenti di Polizia in servizio per la sicurezza e la vigilanza sulle piste che hanno chiamato il numero unico per le emergenze Fvg, il Nue 112, facendo accorrere sul posto l'equipaggio di una autolettiga. Intanto gli agenti lo hanno messo in posizione di sicurezza e hanno controllato le sue funzioni vitali. Quindi il carnico è stato portato in codice giallo all'di Tolmezzo; èma non è in pericolo di vita. Preoccupa il bruttoche ha riportato. Usare il telefonino per fare foto o filmare una discesa sugli sci mentre si scia non è contro la legge e per l'uomo quindi non saranno elevate sanzioni di alcun tipo.