Sbanda all'alba ed esce di strada: feriti tre ragazzi a bordo dell'auto

MORTEGLIANO - Auto esce di strada feriti tre ragazzi. Poco dopo le 6 di oggi, 30 luglio, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo (Udine) è intervenuta in via divisione Julia a Mortegliano per un incidente stradale con una sola vettura coinvolta.

I pompieri giunti sul posto hanno supportato il personale sanitario ad assistere i feriti, due ragazze e un ragazzo; successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area del sinistro.

Sul posto anche i Carabinieri per quanto di loro competenza.