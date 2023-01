Pedone urtato da un camion mentre cammina: rovina a terra, ricoverato in ospedale

UDINE - Incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Udine, in via Martignacco. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine allertate dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza, un pedone è stato urtato da un furgone mentre stava camminando lungo la strada ed è rovinato malamente al suolo. Sul posto l'ambulanza, i soccorritori hanno preso in carico il ferto, trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, non è in pericolo di vita.