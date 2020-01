Sbanda e finisce sotto a un ponte: muore ragazza di 26 anni

UDINE - Una giovane di 26 anni è morta questa mattina in un terribile incidente stradale avvenuto a Ipplis di Premariacco poco dopo le 8. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'auto su cui viaggiava la giovane - Una Lancia Ypsilon blu - sarebbe uscita di strada finendo sotto un ponticello, ma pare dopo lo scontro con un'altra vettura.



Le cause dell'incidente o sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cividale intervenuti sul posto insieme ai sanitari inviati dalla centrale operativa Sores di Palmanova, con un elicottero e un'ambulanza, e ai vigili del fuoco.



Le forze dell'ordine non hanno ancora reso noto il nome della vittima.



IL SINDACO

Fra i primi ad apprendere della tragedia c'è stato il sindaco di Premariacco, Roberto Trentin, che è transitato in zona pochi minuti dopo il terribile schianto.