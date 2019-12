Harley Davidson travolta dal pick up: morto 64enne, a processo l'investitore

di Marco Corazza

UDINE - Centauro sutravolto dal pick-up, muore nello schianto: a giudizio il conducente del veicolo. La pm di Udine Annunziata Puglia, a conclusione delle indagini del procedimento per omicidio stradale, chiede di processare - per la, 64 anni - l’automobilista che lo ha travolto il 18 giugno 2018 a Collalto di Tarcento, sulla Statale 13 Pontebbana: si tratta del 33enne. Il Gip Mariarosa Persico ha fissato al 14 febbraio 2020, in tribunale a Udine, l’udienza preliminare di un processo da cui, che sono assistite da Studio3A-Valore S.p.A. e dall’avv. Andrea Piccoli, del Foro di Treviso, e che sono già state risarcite in sede civile,anche sul fronte penale.