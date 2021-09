Scontro all'incrocio: 48enne resta incastrato nell'auto e muore

BASILIANO - Tragedia della strada in Friuli: un uomo di 48 anni è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Variano di Basiliano (Udine). Secondo una ricostruzione, l'auto della vittima - residente in zona - è entrata in rotta di collisione con un altro veicolo all'altezza di un incrocio. Lo scontro è stato violento: l'uomo è rimasto intrappolato nell'abitacolo. Quando i Vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo era già morto.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre due persone, che hanno riportato ferite lievi e sono state trasferite in ambulanza a Udine. Sul posto i Carabinieri per i rilievi. Il traffico lungo la ex strada provinciale 98 ha subito ripercussioni.