Tragico incidente all'alba tra auto, scooter e furgone: muore 51enne

di Paola Treppo

MONFALCONE e TRIESTE - Incidentein via Verdi, all'altezza del civico 38, in prossimità dell'incrocio con via Roma. A perdere la vita un uomo di 51 anni,nato a Monfalcone il 10 aprile 1966 e residente a Trieste in località Santa Croce, che viaggiava su uno. Probabilmente stava andando al; per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Monfalcone, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri del Norm, lo scooter è rimasto coinvolto in uncon un9 posti Ford, con, e con una autoNell'ad avere la peggio è stato il 51enne che è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate nel violento impatto, nonostante il tempestivo intervento dell'equipe sanitaria giunta sul posto con due ambulanze inviate dalla centrale operativa del Sores di Palmanova, insieme ai vigili del fuoco di Monfalcone. L'incidente mortale si è verificato pochi minuti dopo le 7 di oggi, giovedì 11 gennaio. Sono rimasteanche altre persone che viaggiavano sull’auto e sul furgone, ma pare non in modo grave.