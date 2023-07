Esce di strada con il camion e finisce nel canale, conducente muore sul colpo

CASTIONS DI STRADA - Un autotrasportatore, Franco Petri di 62 anni, è morto oggi, 3 luglio, per le ferite riportate in un'uscita di strada autonoma avvenuta nel pomeriggio lungo la Regionale 353, a Castions di Strada (Udine), località Bivio Paradiso. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il camionista ha perso il controllo del mezzo finendo nel canale che costeggia la carreggiata. Il personale della Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, proveniente da San Giorgio di Nogaro, e l'elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per favorire i soccorsi sanitari.