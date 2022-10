Cade una lastra di pietra, operaio si frattura una gamba

SAN GIORGIO DI NOGARO - Incidente sul lavoro per un operaio di 30 anni nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro (Ud), ieri pmeriggio. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, l'uomo è stato travolto da una lastra di pietra molto pesante. Importante il trauma da schiacciamento che ha riportato e immediati i soccorsi prestati dai colleghi di lavoro che hanno chiamato subito il Nue112. Il soccorso è stato coordinato dalla Sores / Struttura operativa regionale emergenza sanitaria che ha inviato tempestivamente sul posto l'equipaggio di una ambulanza. Il trentenne è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo in ospedale con una frattura all'arto inferiore e politraumi.