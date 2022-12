Incidente frontale tra due auto, dopo lo scontro una finisce nel fossato: un ferito

UDINE - Una persona è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale accaduto nella prima serata di ieri lungo la ex provinciale 94, nel tratto tra la frazione di Tissano di Santa Maria la Longa e Bicinicco. Un impatto frontale tra due auto, una delle due ha finito la sua corsa in un fossato a bordo strada. Allertati i soccorsi, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza e un'automedica. La persona rimasta ferita è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.