Incidente a Campoformido, scontro frontale tra auto e moto: in ospedale una persona

CAMPOFORMIDO - Una persona è stata soccorsa dai sanitari questa mattina, venerdì 5 maggio, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto intorno alle 7.30 a Basaldella di Campoformido in via Vecchia Postale, prima della nuova rotonda. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Udine), si sono scontrati una moto e un'auto. Nell'impatto, di tipo frontale una persona è rimasta ferita. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica provenienti da Udine. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in codice giallo con l'ambulanza, con il medico dell'automedica a bordo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.