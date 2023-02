Cade da una scala appoggiata a un albero, grave un uomo di 70 anni

ARTA TERME - Un uomo di 70 anni è stato soccorso questo pomeriggio, venerdì 24 febbraio, per le gravi ferite riportate a seguito di una caduta da oltre due metri di altezza da una pianta, nelle pertinenze di una abitazione.

È successo nel territorio del comune di Arta Terme e le persone che si trovavano con lui in quel momento hanno chiamato subito il numero unico di emergenza Nue112. Sul posto l'equipaggio di una ambulanza e l'elisoccorso che però non ha potuto raggiungere il paese carnico a causa di condizioni meteo non permissive. L'uomo, che è caduto da una scala appoggia a una pianta, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Tolmezzo, per una prima valutazione. Informati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.