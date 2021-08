Esce di strada e con l'auto sfonda la recinzione dell'aeroporto militare delle Frecce Tricolori

CODROIPO - Automobilista pordenonese di 70 anni esce di strada con l'auto e sfonda la recinzione della base dell'Aeronautica Militare di Rivolto, che ospita anche la pattuglia aerea acrobatica militare delle Frecce Tricolori. E' successo poco dopo le ore 12 di oggi, lunedì 16 agosto 2021: un'automobilista, che stava percorrendo la Statale in direzione di Codroipo (Udine) all'altezza del km 112, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e andando a sfondare la recinzione della base, arrestando la propria corsa rovesciato su un fianco all'interno della base.

La squadra dei Vigili del fuoco volontari di Codroipo he transitava lungo la strada, accortasi del sinistro si è immediatamente fermata per prestare i primi soccorsi e richiedere via radio l'intervento del personale sanitario del 118. Contemporaneamente giungevano, sul luogo dell'incidente, i Vigili del fuoco della base con un mezzo antincendio aeroportuale e il personale sanitario dell'Aeronautica Militare con l'ambulanza militare.

Mentre il personale sanitario prestava le prime cure all'autista del mezzo incidentato, il personale dei Vigili del fuoco militare in collaborazione con quello del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco provvedeva alla messa in sicurezza dell'autov coinvolta. Una volta giunto sul posto il personale sanitario del 118 ha preso in carico l'unica persona coinvolta nell'incidente che per tutta la durata dell'intervento, da parte del personale sanitario militare, è rimasta sempre vigile e cosciente.

Per i rilievi del sinistro sono intervenuti sia i Carabinieri della base aeronautica che il personale dell'Arma proveniente da Codroipo.