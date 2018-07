Auto tampona cisterna all'ingresso dell'autostrada: feriti 3 bambini

di Paola Treppo

LATISANA (Udine) -poco dopo l'ingresso delalle 7 di oggi, domenica 22 luglio, in direzione Venezia, all'altezza della progressiva chilometrica 466+800, sul. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova, intervenuta per i rilievi, una vettura ha. La A4 era stata appena aperta in direzione Venezia e stava per aprire, dopo la chiusura per lavori nella notte, anche la carreggiata in direzione di Trieste.Nell'impatto sono rimastigli occupanti della vettura: il conducente e, tutti soccorsi dal personale medico inviato dalla centrale Sores in A4 in codice giallo. I quattro feriti sono stati accolti in ospedale a Latisana in codice verde; per fortuna hanno riportato tutti lesioni lievi. Sul luogo dell'incidente anche il personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici, tutti coordinati dal Coa di Udine.