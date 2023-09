Incidente sulla A23 innescato da un camper finito contro il guardrail. Coinvolte un'auto e due moto, sette feriti

GEMONA - Sette persone sono state soccorse questa mattina, domenica 10 settembre, dal personale medico infermieristico per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale verificatosi intorno alle 10 sulla A23 Udine-Tarvisio nel tratto da Gemona-Osoppo a Udine. Si sono scontrati, in direzione Udine, due moto, un camper e una vettura.

Un incidente a catena causato probabilmente dall'esplosione di un pneumatico del camper, che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo al conducente. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto l'equipaggio di due ambulanze e l'elisoccorso. Attivate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Presente anche il personale dell'autostrada, con il coordinamento del Coa/Centro operativo autostradale di Udine. Due persone sono state prese in carico e trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in ambulanza, in codice giallo. Le altre persone sono state controllate sul posto dal personale medico infermieristico e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Traffico rallentato

Inevitabili i disagi alla circolazione. Per permettere la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area coinvolta il traffico è stato spostato solo su una corsia. Pertanto si sono registrati rallentamenti alla viabilità e nove chilometri di coda in direzione della A4. Agli utenti diretti verso la A4 è stato consigliato di uscire a Gemona Osoppo, percorrere la SS13 Pontebbana e rientrare in autostrada a Udine nord. Attualmente il tratto autostradale risulta riaperto.