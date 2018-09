Perde il controllo dell'auto e sbatte sulla spalletta del ponte: morto

TERZO DI AQUILEIA - Un uomo di 76 anni, residente a Terzo di Aquileia, è morto in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi a Cervignano del Friuli. Per cause in corso di accertamento, l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto che stava guidando finendo la corsa contro la spalletta di un ponte.



Sono stati alcuni passanti, intorno alle 6.30, a notare l'auto fuori strada e a chiamare i soccorsi. L'incidente potrebbe essere avvenuto un paio d'ore prima. Sul posto sono giunti i sanitari, i Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e la Polizia stradale di Udine. Per l'uomo alla guida i soccorsi si sono rivelati inutili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA