Tragedia in A23, agente della Polstrada travolto e ucciso da un'auto

UDINE - Tragedia in autostrada questa mattina - 11 dicembre - dopo un banale incidente: nello scontro tra due auto lungo la A23 Udine-Tarvisio in direzione Nord, tratto gestito da Autostrade per l'Italia, all'altezza di Colloredo di Monte Albano: i conducenti delle due vetture sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati trasportati all'ospedale.

Mentre erano in corso le operazioni di soccorso, prima delle 7 è stato investito da un'auto in transito un agente di Polizia che stava effettuando i rilievi dell'incidente. L’agente, 58 anni, è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate. Il poliziotto pare stesse completando il suo turno di notte.

Il comunicato di Autostrade per l'Italia

Poco prima delle 7 sull’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Tarvisio, è avvenuto un incidente all’altezza del km 34,4 a seguito del quale una persona ha perso la vita. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale eì il personale della Direzione 9° Tronco di Udine di Autostrade per l'Italia.