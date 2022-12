Incendio a Talmassons, fiamme sul tetto di un'abitazione

UDINE - Incendio questa mattina, sabato 24 dicembre, intorno alle 12:00, in un'abitazione di Talmassons. Secondo una prima ricostruzione, il fuoco avrebbe interessato l'intercapedine del tetto. Giunti sul posto i Vigili del fuoco sono saliti sul tetto e, dopo aver praticato un foro, hanno raggiunto l'intercapedine per spegnere le fiamme che covavano nel materiale isolante. Messo in sicurezza lo scenario, non è stata riscontrata presenza di gas nocivo prodotto dalla combustione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono ancora da accertare le cause dell'incendio.