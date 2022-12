Scoppia l'incendio nella cucina di casa: intossicate quattro persone

VIGONOVO (VENEZIA) - Scoppia l'incendio in casa l'antivigilia di Natale: intossicata una famiglia di 4 persone. Il fatto è successo nella notte a Vigonovo, in via Manzoni. Le fiamme sono partite dalla cucina dell'abitazione, rimasta danneggiata. Le squadre dei vigili del fuoco di Mira e Padova hanno spentoil rogo.