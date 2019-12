Incendio in azienda ed enorme nube di zolfo: operai investiti dai fumi, 7 in ospedale

UDINE - Incendio ed enorme nube di zolfo stanotte in una azienda di San Giorgio di Nogaro: intossicati alcuni operai che si trovavano al lavoro nella stessa azienda e nel vicino impianto Marcegaglia. Una ventina di persone sono state soccorse e controllate sul posto dai sanitari del 118. Sette sono state accompagnate in ospedale: 3 a Palmanova e le altre a Latisana e Monfalcone (Gorizia).



Il rogo è divampato questa notte alla Nunki Steel spa

Il rogo si è sprigionato intorno a mezzanotte nella prima azienda dove erano in corso alcune lavorazioni. I fumi del rogo si sono poi propagati anche nell'adiacente impianto Marcegaglia dove si trovavano al lavoro altre persone. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco giunti sul posto con personale e mezzi da Udine, Cervignano del Friuli e Codroipo. I vigili hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'area.