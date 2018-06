Rogo in fabbrica nella notte: pompieri salvano mezzi e capannone

di Paola Treppo

SEDEGLIANO (Udine) -nella notte nella zona industriale dididove un rogo è divampato all'esterno della fabbrica, per cause in corso di accertamento ma con ogni probabilità per un problema diDopo l'allarme, scattato poco prima delle 3 di oggi, domenica 3 giugno, sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari del Distaccamento di Codroipo che hanno lavorato fino alle 5 e mezza.A prendere fuoco è stato un cumulo di materiale lavorato; si tratta di. Le fiamme avevano coinvolto parte del deposito esterno e danneggiato una pala meccanica che i pompieri sono riusciti a salvare grazie al loro tempestivo intervento.Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco volontari di Codroipo è carabinieri radiomobile di Udine. Il proprietario e gli operai hanno assistito alle operazioni di spegnimento e minuti smassamento del materiale. Nessuno è rimasto ferito.