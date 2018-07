Butta il mozzicone e divampa il rogo, un intossicato e tanto fumo in quartiere

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GORIZIA -nel centro diin via Italico Brass, questa mattina presto, venerdì 27 luglio, e una persona è rimastaper aver respirato il fumo prodotto dalla combustione. Il rogo è scoppiato nel sottotetto in un alloggio di una palazzina che in parte non è abitata;in questa porzione dello stabile e ha acceso un fuoco oppure ha lasciato accidentalmente cadere a terra il mozzicone di una sigaretta ancora accesa.Le fiamme si sono propagate velocemente nel sottotetto per poi. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco del Comando di Gorizia che sono entrati nell'immobile con le maschere. Le famiglie che vivono negli appartamenti vicini sono uscite in strada da sole o sono state allontanate dai pompieri. Una di queste, rimasta intossica, è stata portata in ospedale con l'ambulanza. Sul posto, per tutti gli accertamenti, i carabinieri e la polizia locale.