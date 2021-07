FAGAGNA - Secondo incendio in due giorni nella zona industriale di Fagagna, in provincia di Udine. Dopo il rogo che lunedì 5 luglio ha colpito e distrutto la ferramenta Goi, stamattina (martedì 6 luglio) le fiamme si sono sprigionate all'interno della ditta Freud. Molto minori, però, i danni. L'incendio è già stato spento. L'edificio è stato evacuato per precauzione.