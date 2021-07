Vasto incendio in una ferramenta a Fagagna, colonna di fumo alta decine di metri

FAGAGNA - Un vasto incendio è scoppiato questa mattina (lunedì 5 luglio) in uno stabilimento produttivo di Fagagna, in provincia di Udine. Una colonna di fumo nero alta diverse decine di metri è visibile da molti chilometri di distanza. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco. Si tratta della ferramenta Goi. Secondo le prime informazioni lo stabilimento sarebbe chiuso per il turno di riposo. Non ci sarebbero feriti. I vigili del fuoco invitano a restare lontani dal sito.