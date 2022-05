A fuoco una casetta di legno all'esterno del capannone commerciale

SAN GIOVANNI AL NATISONE - Alle ore 6.30 circa di oggi, 15 maggio 2022, la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cividale, supportata dall’autobotte giunta dalla sede centrale di Udine, è intervenuta per l’incendio di una casetta in legno all’esterno di un capannone commerciale a San Giovanni al Natisone.

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha fatto si che le fiamme si propagassero ad altre strutture in legno adiacenti a quella incendiata. Nessuna persona è stata coinvolta dall’incendio le cui cause sono ancora in fase di accertamento.