Il frico friulano sbarca nella Grande Mela e si mangia "a passeggio"

di Paola Treppo

MAGNANO IN RIVIERA (Udine) - L'azienda friulanaporta il"da passeggio" nel grande mercato Usa dedicato allo. Protagonista una realtà produttiva di Bueriis di. Dal 31 marzo e fino all'autunno prossimo a New York riapre i battenti Smorgasburg, il più grande mercato all'aperto di cibo inche attira dalle 20mila alle 30mila persone nel fine settimana a. Nei sabati è il quartiere di Williamsburg a essere il cuore pulsante di questa esposizione mentre domenica la rassegna si sposta a Prospect Park: cambia la location ma non il risultato con le pietanze che diventano protagoniste di un colorato mondo dove i sapori sono tutti da scoprire.Tra le leccornie dello street food proposte da un centinaio di aziende ci sarà anche il frico targato Savio, pronto a farsi scoprire e apprezzare ancor di più dai cultori del buon cibo che frequentano il grande mercato all'aperto. Nel contesto dici sarà uno stand che preparerà il tipico piatto friulano a base di, in abbinamento anche ad altri ingredienti di qualità come il prosciutto, le verdure e le salse. Il tutto servito con un tocco di magia assicurato dal contesto di Brooklyn.«Crediamo molto in questa formula; siamo certi che ci darà ottimi riscontri - dice il titolare dell'azienda friulana,-; negli Stati Uniti stiamo "seminando" parecchio anche grazie all'impegno di Matteo Rizzo, nostro export manager, coinvolto in primo piano nell'organizzazione della presenza a Smorgasburg». Intenso, nell'ultimo anno, l'operato di Rizzo per "insegnare" aiche cos'è il frico, nelle sue declinazioni più varie e gustose.