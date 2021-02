Rubano il bancomat all'anziana con il trucco della banconota caduta, poi shopping di griffe

UDINE - Una coppia di cittadini rumeni, un uomo e una donna di 37 e 32 anni, sono stati sottoposti a fermo dalla Polizia di Udine, sospettati di aver sottratto il bancomat a un'anziana udinese e di averlo utilizzato poi per effettuare acquisti. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile sono partite dopo la denuncia di furto e utilizzo indebito della tessera presentata dalla vittima in Questura a Udine.

La Polizia ha ricostruito che l'anziana era stata avvicinata dalla coppia il 2 febbraio mentre effettuava un prelievo allo sportello bancomat. L'uomo aveva simulato di compiere un'operazione allo stesso sportello per captare il codice segreto dell'anziana mentre la complice attirava l'attenzione della vittima gettando a terra una banconota e fingendo che fosse caduta proprio a lei. L'uomo aveva quindi approfittato del momento di distrazione dell'anziana, chinatasi a raccogliere il denaro, per sottrarre il bancomat della vittima e sostituirlo con uno dello stesso istituto di credito, rubato con le stesse modalità il giorno precedente in Veneto.

La coppia è stata bloccata il 5 febbraio scorso dalla Polizia stradale di Palmanova mentre si allontanava in autostrada dalla provincia di Udine e trovata in possesso di documenti rumeni contraffatti, di circa 1500 euro in contanti, nonché di numerosi e costosi capi di abbigliamento, articoli per la casa e generi alimentari, in parte acquistati con il bancomat rubato. Il fermo per furto aggravato, ricettazione, indebito utilizzo di carte di pagamento e sostituzione di persona è stato convalidato ieri dal giudice che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono per accertare le responsabilità della coppia in altri furti avvenuti con le stesse modalità in altre zone del Centro e Nord Italia.

