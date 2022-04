Furgone medicinali esce di strada, fa un salto di 15 metri e finisce nel fiume: salvo l'autista

CHIUSAFORTE - Un furgone adibito al trasporto di medicinali, per causa da accertare, è uscito di strada oggi verso le 17 e dopo un salto di circa 15 metri ha finito la sua corsa nel letto del fiume Fella in comune di Chiusaforte. I Vigili del fuoco di Tolmezzo assieme al personale sanitario hanno raggiunto il mezzo incidentato e hanno soccorso l'autista che dopo aver ricevuto le prime cure dal personale sanitario è stato issato con il verricello sull'elicottero del 118 e trasportato all'ospedale, durante i soccorsi l'uomo e sempre rimasto cosciente e vigile. Mentre il personale sanitario si occupava del ferito i Vigili del fuoco hanno provveduto a stabilizzare il furgone e assicurare il carico per evitare la dispersione dei medicinali nelle acque del fiume.