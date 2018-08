di Paola Treppo

Proseguono nella notte le operazioni di soccorso nelle viscere del del Monte Canin, nelle Alpi Giulie. Il Soccorso Alpino e Speleologico è al lavoro con la squadra dei sanitari composta dal medico specializzato speleologo - prelevato in Slovenia con l’elicottero della Protezione Civile - e da un infermiere che sono entrati nella grotta e si spera che siano già riusciti a raggiungere il ferito

. Nel frattempo la squadra alpina del CNSAS FVG ha liberato dall’esterno un secondo varco d’ingresso, che era ostruito dal ghiaccio, per avere una eventuale seconda possibilità di passaggio.



Dall’Umbria è in arrivo a Ronchi dei Legionari una squadra specializzata di disostruttori, che verrà caricata poi sull’elicottero dell’Esercito, l’unico velivolo che è abilitato al volo notturno.



Al momento non è dato conoscere le condizioni del ferito perché non è ancora stato possibile comunicare con le persone all'interno della grotta.

ALTO FRIULI (Udine) - Unoin esplorazione sotto la cima dela quota 2200 metri, in Alto Friuli. L’allarme è arrivato intorno alle 16 di oggi, sabato 4 agosto. L’uomo è caduto per una ventina di metri e ha subito un trauma cranico. Si trova a circa 200 metri di profondità.Il Soccorso Speleologico sì è attivato subito e sul posto è arrivato l’elicottero della Protezione civile Fvg e anche una squadra disostruzioni: l’ingresso alla grotta, infatti, presenta alcune strettoie. Si sta anche portando sul posto il medico specializzato nei soccorsi in grotta.