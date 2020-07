Escursionista cade per 50 metri nel gruppo Canin: ricoverata, è grave

CHIUSAFORTE - La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza di Sella Nevea è stata allertata intorno alle 15,30 per una caduta avvenuta nel gruppo del Canin, nei pressi di Sella Bilapec, dove sono presenti resti di postazioni belliche. Qui una donna sarebbe caduta per una cinquantina di metri e sarebbe gravemente ferita.



Intorno alle 12 la stessa stazione è stata allertata in comune di Malborghetto sul Jof di Miezegnot dove una donna avrebbe sentito dei richiami di aiuto. Le squadre hanno perlustrato parte della zona senza al momento riscontrare nulla. Sul posto è arrivato anche l'elicottero dei Vigili del fuoco da Venezia.

