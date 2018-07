Si calano col lenzuolo dal balcone. La fuga delle due amichette 11enni

di Paola Treppo

BASSA FRIULANA (Udine) -nella nottedue; è successo nelle prime ore di oggi, martedì 31 luglio, in un popoloso centro della Bassa Friulana, in provincia di Udine. Una delle due era ospite a casa dell'amichetta e, non si sa per quale motivo, nel cuore della notte le due hanno deciso di fuggire. Nel paese c'è unaed è possibile che la loro intenzione fosse di salire sul treno per allontanarsi il più possibile. Ma la fuga, per fortuna, è durata poco.Mentre stavano camminando per le vie del paese, infatti, sono state notate da una pattuglia della vigilanza privata, che ha una sezione anche in questo paese della Bassa Friulana. Erano le 3. A quel punto le due minorenni si sono nascoste dietro a una automobile. Raggiunte dai vigilantes, sonoe hanno confessato di essere di scappate da casa. Rassicurate, sono state affidate ai carabinieri che, a loro volte, le hanno riportate a casa dai genitori.