Frecce Tricolori, tutto pronto per i 60 anni. Domani base blindata, sabato Mattarella

RIVOLTO - La Base aerea di Rivolto (Udine) sarà letteralmente blindata da domani, venerdì 17 settembre a domenica 19 per permettere lo svolgimento dell'Air Show che celebra i 60 anni delle Frecce Tricolori.

Nella giornata di sabato è prevista la presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alla manifestazione potranno assistere dal vivo soltanto 17.500 persone, equamente suddivise tra sabato e domenica mentre le prove generali di domani si svolgono senza pubblico. Coloro che si sono prenotati e hanno ricevuto il codice per poter accedere alla Base dovranno esibire il Green pass e anche nel perimetro di tutta l'area interessata è stata creata una sorta di cordone di sicurezza per evitare assembramenti.

Le strade attorno allo stanziamento militare saranno assolutamente off-limits: chi vorrà godersi lo show potrà tuttavia farlo da casa, visto che lo spettacolo sarà trasmesso in televisione e sui canali social della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Dai vertici della Base di Rivolto è stato lanciato un appello agli appassionati a non dirigersi verso l'aeroporto se non in possesso di un titolo di ingresso: le misure di sicurezza hanno infatti imposto il divieto di circolazione e sosta in una zona molto ampia ed è quindi sconsigliato di provare a cercare postazioni di fortuna perché non saranno autorizzate, né ci saranno deroghe nemmeno per siti molto periferici rispetto a quelli in cui sono previste le esibizioni delle pattuglie invitate all'evento.

Sabato i cancelli della Base saranno aperti dalle 10 fino alle 15, con due parcheggi gratuiti a disposizione dei visitatori che poi a piedi raggiungeranno due gate allestititi per i controlli di sicurezza e anti Covid. L'area all'interno della Base interessata dalla manifestazione è di circa 300 mila metri quadri, suddivisi in sette settori; all'interno di ciascuno di questi, di circa 30 mila metri quadrati, saranno collocate al massimo 1.500 sedie distanziate due metri l'una dall'altra. Lo show in volo inizierà verso le 12.30 e la chiusura del programma è prevista alle 18, a cura delle Frecce, con il caratteristico Tricolore disegnato nel cielo friulano.