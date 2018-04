Maltempo: si stacca una frana sulla via che collega il Friuli all'Austria

di Paola Treppo

PALUZZA (Udine) - A causa delche si è abbattuto sulle Alpi Carniche unacomposta da terra, sassi e piante si è staccata dal versante che costeggia la strada di collegamento trao, nel comune italiano di, e la cittadina di, in territorio austriaco.Nel pomeriggio di ieri, sabato 31 marzo, la polizia carinziana ha disposto ladell’arteria in attesa di liberare la carreggiata da alberi e detriti che l’hanno invasa. Le tempistiche per la riapertura, come informano i media austriaci, non sono ancora note. Nessuno è rimasto ferito. Chi deve recarsi oltre confine i percorsi alternativi sono quelli di Passo Pramollo da Pontebba oppure il valico di Tarvisio.