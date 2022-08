FRIULI - Tra Pro loco, associazioni, festival e locali, il Ferragosto 2022 in Friuli si preannuncia carico di opportunità di divertimento per i gusti più variegati, per gli amanti del mare e della montagna, della gastronomia e dello sport. Oltre ai numerosi eventi in programma, saranno prese d’assalto le località balneari selvagge che punteggiano i torrenti delle nostre valli: tra le più gettonate ci saranno sicuramente le Pozze Smeraldine di Tramonti e il Cerdevol Curnila del fiume Arzino, a Pielungo di Vito d’Asio.



LA MACIA

Tra gli appuntamenti di spicco vanno segnalate sicuramente le “Giornate storiche della Macia”, che ricreano il clima della vita quotidiana della città agli inizi del ‘500. Lungo le vie si ritrovano mercanti e borghesi che trattano i loro affari, nobili, cavalieri e mendicanti. Intorno al bivacco storico e al mercato vengono proposti eventi come gare di tiro con l’arco, palii, spettacoli degli sbandieratori e cene castellane. A Ferragosto, in duomo, ci sarà prima la messa solenne e a seguire, alle 12.15, il rito del “Privilegio maggiore”, con la consegna del cavalierato dei Santi Rocco e Zuanne a personalità distintesi per il loro operato a favore della comunità. Ma il vero momento clou delle Giornate sarà martedì 16, con il corteo rinascimentale: una sfilata in costume con centinaia di figuranti provenienti da tutto il Friuli.



VALCELLINA

Altro appuntamento da segnare sul calendario è quello con la finale della selezione regionale di Miss Italia: il concorso di bellezza ritorna in piazza a Claut alle 21. Ma bisognerà aspettare il weekend successivo, quello del 20 e del 21, per il vero botto, con “Aria delle Dolomiti” e “Dolomiti Friulane Bike”. Spostandosi più a nord, a Erto e Casso, oltre alla classica sagra “Tra il vecchio e il nuovo”, si può godere della proposta del Parco naturale delle Dolomiti Friulane per Ferragosto: un itinerario sul nuovo sentiero attrezzato che percorre la forra del torrente Zemola. Scendendo di poco lungo la Valcellina, invece, alle 17 Ortoteatro presenta “Sette paia di scarpe di ferro” nel Cortile di Palazzo Centi a Barcis: uno spettacolo di contastorie dalla fiaba popolare friulana “Venzut e Teodore” (Vincenzo e Teodora) di e con Fabio Scaramucci. Anche il vicino altipiano del Monte Cavallo si sta preparando ad accogliere frotte di turisti: Piancavallo farà il bis, perché dopo una domenica di musica con Albert Marzinotto il prato intorno al rifugio della Genzianella sarà acceso lunedì dagli Absolute5 e da Tommy De Sica.



NEL PORDENONESE

Per chi volesse iniziare la giornata clou dell’estate con energia, dalle 8.30 di domani, a Frisanco si terrà la “Marcia cul Cjapiel”, manifestazione podistica ludico motoria a passo libero con partenza dal Campeggio Colvorona e tre percorsi da 6, 14 e 21 chilometri. Ad Arba è in programma la giornata conclusiva della “Fiesta sot il crupisignar”, e allo stesso modo a Flaibano, nell’udinese, si chiuderà la sagra “A tutto frico” con cibo, musica e la cicloturistica non competitiva “Pedaliamo insieme”. Ad Aviano, in piazza Duomo, andrà in scena il gran finale del 54esimo Festival Internazionale del Folklore. A Clauzetto e nelle grotte di Pradis l’evento gastronomico “Balote in grotta” metterà al centro questo piatto tipico della Val Cosa - una sfera di polenta ripiena di formaggio - a partire dalle 12. Gli amanti della natura potranno iniziare a divertirsi già stasera con una visita notturna alle grotte di Pradis. A Cordenons, il Ferragosto si celebrerà a mo’ di sagra nell’area verde Parareit.



NELL’UDINESE

A Morsano , i festeggiamenti rientreranno nella cornice della Festa dell’oca: si esibirà l’orchestra Elvis e le Chiare. Anche il festival di Majano, che come ogni anno ha proposto nomi di caratura nazionale, giunge a conclusione: dell’intrattenimento musicale della serata si occuperà Rastafischio prima del gran finale pirotecnico previsto per le 23.55. Salendo in quota ci si imbatte nella tradizionale festa religiosa Šmarna Miša della Val Resia: messa di Ferragosto, escursioni, musiche e danze resiane, degustazioni di prodotti tipici locali, attività per bambini e mercatini.



LIGNANO

Tutto esaurito nella località baleare friulana, dall’altro lato della regione, per Ferragosto, che verrà salutato dalla località con uno spettacolo pirotecnico nei pressi di terrazza mare. Tutto esaurito anche a Grado, dove in piazza ci saranno danze e una festa per gli ospiti stranieri.