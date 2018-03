Fermato col coltello a serramanico usato dai Marines americani

di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - Lo fermano e gli trovano in auto unusato daiamericani:finisce nei guai. Fin dai primi istanti del controllo su strada, quell'uomo al volante di uncon targa magiara si era dimostrato particolarmente nervoso coi carabinieri del Radiomobile della Compagnia diche l'avevano fermato poco dopo la barriera diContinuava a guardare in basso ma non in segno di rispetto o di ossequio nei confronti dei militari: c'era qualcosa che volevaall'interno del suo veicolo e sperava che il buio della notte lo aiutasse. Era quasi mezzanotte e c'era poca luce ma ai carabinieri non era sfuggito il suo strano comportamento. Dopo aver controllato i documenti di guida, proprio quando l'autista ungherese stava tirando un sospiro di sollievo pensando che poteva riprendere la marcia col suo furgone, i carabinieri gli hanno chiesto di aprire la portiera e di scendere dal mezzo.Ecco alloraladi un coltello a serramanico. Si trattava di un coltello modello M.Tech Usa, che utilizzano anche i Marines americani. A quel punto l'autista, un cittadino ungherese di 44 anni, è stato denunciato pere il coltello dei Marines sequestrato.Sempre nella notte di ieri, martedì 20 marzo, durante un servizio di pattugliamento dei confini, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Tarvisio, comandata dal capitano Robert Irlandese, hanno fermato un veicolo che giravaper le vie cittadine.Fermato in via Diaz è stato sottoposto all'; la prova con l'etilometro fatta al conducente, un cittadino austriaco di Villaco di 49 anni, ha riscontrato un tasso alcoolemico di 1,49 g/l. L'uomo è stato quindiper guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.