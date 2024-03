UDINE - Attività e sport all'aria aperta, giochi e laboratori, chioschi enogastronomici, visite guidate e mercato straordinario. Ma anche cultura e visite ai musei. Di tutto un po' per questa Pasquetta, da Udine a Palmanova.



PALMANOVA

Dai Bastioni fino alla Piazza, la città stellata si prepara per l'edizione 2024 della Pasquetta sui Bastioni. Lunedì 1 aprile, dalle 10 di mattina in poi, pic-nic sui Bastioni, il mercato in Piazza, le visite guidate oltre ad attività e sport all'aria aperta immersi nel Parco Storico dei Bastioni UNESCO. Sul sito del Comune di Palmanova (www.comune.palmanova.ud.it) il programma completo.

Sui prati tra Porta Udine e Porta Cividale, si potrà trascorrere una Pasquetta nella natura e nella storia, gustando un pranzo tra giochi, laboratori, spettacoli, sport, danze e musica. Oppure tre diversi percorsi di visite guidate, anche dedicate ai bambini, per scoprire la Fortezza di Palmanova. O anche una passeggiata in Piazza Grande tra spettacoli itineranti, bancarelle del Mercato, dell'antiquariato e hobbistica e la scoperta di Palmanova con la Sala Video Multimediale di Borgo Udine 4.

Per ogni informazione è possibile contattare l'Info Point Palmanova PromoTurismo FVG: info.palmanova@promoturismo.fvg.it Tel. 0432924815.

«Ogni anno migliaia di persone vengono a godersi questo inizio di primavera a Palmanova. Molte famiglie approfittano di questi ampi, attrezzati e curati spazi verdi per divertirsi, giocare e trascorre una giornata all'aria aperta. Vedere i Bastioni Unesco così vivi e pieni di gente è uno spettacolo unico. Di anno in anno la Pasquetta a Palmanova registra un costante incremento di presenze, persone che apprezzano la città stellata e le attività che qui vengono realizzate», dice il sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini.

E aggiunge Silvia Savi, assessore a cultura e turismo: «Palmanova a Pasquetta offre un ampio panorama di attività, tra cui anche diverse visite guidate, anche a luoghi spesso chiusi al pubblico, come il Labirinto del Leone o le Lunette Napoleoniche. Novità di quest'anno, la Sala Video Multimediale di Borgo Udine 4, dove poter vivere un viaggio virtuale nella Fortezza, tra personaggi storici e un plastico 1:1000 della città mappato e illuminato. A questo si uniranno spettacoli, anche per bambini, laboratori, musica, sport, danze, nonché il buon cibo con lo stand della Pro Palma e l'offerta dei ristoranti cittadini».



UDINE

A Udine ingresso gratuito nei musei, musica e laboratori alla scoperta delle mostre. Il Comune di Udine ha deciso anche quest'anno di aprire gratuitamente le porte dei Musei Civici in occasione della giornata di Pasquetta, lunedì primo aprile. Una grande occasione per tutti, e non solo per visitare le collezioni permanenti Friam e Astaldi e le mostre "Pittori del Settecento" e "Gino Valle, la professione come sperimentazione continua" appena prorogate rispettivamente fino al 28 aprile e al 5 maggio. Per il Lunedì dell'angelo sono infatti previste numerose attività dedicate ai visitatori, ai più piccoli e alle famiglie per spaziare dall'arte alla musica, passano per la danza e la storia del nostro territorio.

Ai Musei del Castello sarà la musica a essere protagonista dell'imperdibile giornata di Pasquetta. Con "Musica e Musei", i percorsi storico-artistici saranno accompagnati infatti dalle melodie più disparate, dal jazz alla musica contemporanea. All'interno delle sale della Galleria d'Arte Antica, sempre presso i Musei del Castello, alle 16.30 è prevista invece una visita guidata di "Pittori del Settecento tra Venezia e Impero". Casa Cavazzini si rivolge invece ai più piccoli, organizzando dalle 14 alle 16 il laboratorio didattico "Chi è un architetto? E che cosa fa?".