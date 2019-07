Escursione al Lussari, turista scivola e precipita davanti a 6 amici: morto

TARVISIO (UD) - Un escursionista austriaco è morto dopo essere caduto in un canale per 300 metri mentre stava percorrendo il Sentiero delle Croci che conduce al Monte Lussari dal versante di Riofreddo. L'uomo, S. G. di 75 anni, stava camminando insieme con altri sei escursionisti suoi amici, anche loro austriaci, rientrando da una escursione, quando è scivolato ed è caduto nel canale per quasi 300 metri.



Sul posto sono intervenuti i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e speleologico assieme alla Guardia di Finanza di Sella Nevea su segnalazione al NUE112. Il Soccorso Alpino ha prima individuato gli escursionisti con il sistema sms locator tramite la centrale di Torino, poi li ha raggiunti e scortati a valle. Il corpo dell'uomo, individuato in fondo al canale dalle squadre di soccorso, raggiunto anche dal medico legale che ne ha constatato il decesso, verrà recuperato dell'elicottero della Protezione Civile.



Le indagini sulla dinamica sono al vaglio della Guardia di Finanza.

