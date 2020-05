Getta la droga alla vista dei poliziotti, scappa e aggredisce un agente: arrestato

UDINE - Un cittadino pachistano di 27 anni, con numerosi precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Udine per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Nel tardo pomeriggio di ieri, nelle vie del centro del capoluogo friulano, alla vista di una Volante della Polizia lo straniero è fuggito a piedi. Inseguito e raggiunto dagli agenti, ha avuto con loro una colluttazione prima di essere bloccato. Aveva con sé 25 grammi di marijuana. Il giorno precedente l'uomo era stato fermato e denunciato a piede libero dalla Squadra Mobile sempre per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente: in quell'occasione la quantità rinvenuta di marijuana era modica. Uno degli agenti che ha perfezionato l'arresto ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso per le ferite riportate nelle concitate fasi dell'inseguimento: la prognosi è di pochi giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA