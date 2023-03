Droga al parco Moretti, pizzicati dalla Polizia due giovani spacciatori

UDINE - Sorpresi due giovani spacciatori al parco Moretti di Udine. Gli agenti del Nucleo Cinofilo della Polizia Locale di Udine hanno beccato due cittadini stranieri, uno dei quali minorenne, intenti a nascondere sostanza stupefacente per una successiva attività di spaccio. I due malviventi, che in quel momento si trovavano in una zona appartata dell'area del parco cittadino, sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo stupefacente veniva posto sotto sequestro così come lo smartphone nella disponibilità del maggiorenne.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro così come lo smartphone nella disponibilità del maggiorenne.



In un successivo controllo effettuato sempre al Parco Moretti nei giorni successivi da personale del Nucleo Cinofilo, è stata rinvenuta, occultata fra il verde in tre punti diversi e segnalata dal cane in servizio, ulteriore sostanza stupefacente, sequestrata a carico di ignoti.