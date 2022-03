Incendio sulla linea ferroviaria Udine-Trieste: caos treni in tutto il Friuli, cancellati 20 convogli

UDINE - Gravi disagi per i viaggiatori in tutto il Friuli Venezia Giulia con cancellazioni e ritardi fino a tarda sera. Sono stati una ventina i convogli cancellati in tutta la regione con forti ritardi, a partire dalle 17, e anche sulla linea Trieste- Venezia. I vigili del fuoco hanno chiesto l'interruzione dell'alimentazione elettrica ferroviaria per operare in sicurezza. I pompieri del comando di Trieste sono intervenuti per un primo incendio di sterpaglie a Monrupino ( Trieste) nei pressi di un campo di calcio, poi, intorno alle 16.15, a Duino, nei pressi della linea ferroviaria, appunto. È intervenuto anche personale del Corpo Forestale regionale e ai volontari dell'antincendio boschivo della protezione civile. Molto difficoltose sono state le operazioni di spegnimento per via del terreno impervio che ha costretto gli operatori a tirare circa 500 metri di tubazioni antincendio per raggiungere le fiamme.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno richiesto la disalimentazione della linea di contatto, l'alimentazione elettrica. Un problema analogo si era verificato già a luglio.

Trenitalia ha attivato un servizio pullman sostitutivo tra le stazioni di Monfalcone e Bivio d’Aurisina, ma pochi ne hanno potuto beneficiare. Molte le cancellazioni dei treni, soprattutto quelli in partenza da Trieste. La situazione è tornata lentamente alla normalità solo a tarda ora.

I Vigili del fuoco erano stati impegnati per lo spegnimento nel primo pomeriggio: uno a Monrupino nei pressi del campo di calcio dove in poco più di un ora sono state spente le fiamme e bonificata l'area.