Clienti nel bar alle nove di sera: i cittadini segnalano e scattano 7 multe da 400 euro l'una, e la chiusura dell'attività

DIGNANO (UDINE) - Sette multe da 400 euro l'una e la chiusura immediata di un bar: è l'esito di un'operazione dei carabinieri di Majano (Udine) nella tarda serata di ieri, in un esercizio pubblico di Dignano. I militari dell'Arma sono intervenuti attorno alle 21 su segnalazione di diversi cittadini che avevano notato un via vai vicino al bar. Nel locale, che a quell'ora doveva essere chiuso, c'erano infatti sei avventori - tutti sanzionati - e il titolare, al quale è stata anche imposta la sospensione dell'attività per cinque giorni.

