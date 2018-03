Accolto per un reinserimento sociale nel paesino, lo tartassa di furti

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREPPO e LIGOSULLO (Udine) - Finisce nei guai un giovanedi 21 anni che nelle prime ore di oggi, venerdì 30 marzo, ha tentato di derubare in un piccolo negozio diErano circa le 4 quando la proprietaria della cooperativa del piccolo paesino ha sentito un grandeprovenire dal piano di sotto. Ha raggiunto, allora, di corsa gli spazi del punto vendita e ha notato il giovane, che, intanto, vistosi scoperto, se l’era data a gambe.La donna ha chiamato subito i carabinieri e sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma di Comeglians e di Villa Santina che hanno trovato ladella piccola cooperativa completamenteGravi i danni per il negozietto da cui però il 21enne non è riuscito a rubare nè soldi nè generi alimentari. Da Treppo Carnico il giovane si è spostato rapidamente, probabilmente in, nel vicino comune montano di, dove la comunità locale è stata massacrata di furti su auto.Il 21enne, infatti, è riuscito a mettere a segno due “colpi” su due vetture dalle quali sono spariti strumentazione elettronica, une altri effetti personali. Altre due automobili sono state, invece, solo gravemente danneggiate nella parte di una portiera, nel tentativo di furto messo a segno dal giovane triestino.Nella mattinata il ragazzo è statoa piede libero perché ritenuto responsabile di tutte le effrazioni. Alle indagini ha partecipato anche il Norm della compagnia di Tolmezzo, comandato dal luogotenente Domenico Colonna.Il giovane è stato così riaffidato a unadella Carnia, dove dimora stabilmente a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria nel tentativo di rinserimento sociale del giovane.