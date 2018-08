Udinese, Danilo ceduto al Bologna: il capitano in prestito con riscatto

UDINE - Il difensore brasiliano dell'Udinese Danilo Larangeira è stato ceduto in prestito al Bologna. La notizia è stata ufficializzata dalla società che ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Bologna FC 1909, per la cessione, nella forma di prestito con obbligo di riscatto per la stagione corrente, del difensore.



Danilo era entrato a far parte della rosa bianconera nella stagione 2011/2012. In maglia bianconera friulana ha collezionato 282 presenze e segnato 11 gol in sette stagioni. Nelle ultime due ha indossato la fascia da capitano.

