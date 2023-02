Credifriuli, 21 milioni di utili: 2.700 nuovi conti correnti e 350 soci nel 2022

UDINE - Ammonta a 21 milioni di euro l'utile netto che CrediFriuli ha iscritto nel bilancio 2022, approvato dal Consiglio di amministrazione. Al 31 dicembre, le masse complessivamente amministrate hanno sfiorato i 3 miliardi, con un incremento del 5% rispetto al precedente esercizio. Sono alcuni numeri, resi noti oggi, 27 febbraio 2023, dell'ultimo esercizio della Banca di credito cooperativo, che ha registrato un aumento della raccolta diretta (+7%), la stabilità di quella indiretta (+1,26 %) e una crescita del 4,27% degli impieghi.

Nel corso dell'esercizio, la Bcc ha registrato l'apertura di oltre 2.700 nuovi conti correnti e l'ingresso di oltre 350 nuovi soci (in totale quasi 11.000), con una rivalutazione delle quote sociali prevista nella misura dell'8,1%. «I risultati della gestione confermano l'efficacia del nostro operare e la soddisfazione per l'ottimo lavoro realizzato da tutti i nostri 180 collaboratori - afferma il presidente di CrediFriuli Luciano Sartoretti -, che ho ringraziato personalmente nella recente convention plenaria svoltasi allo Stadio Friuli, perché il capitale umano rappresenta indubbiamente il nostro più grande valore e investimento». Tra le iniziative sviluppate da CrediFriuli «per testimoniare la vicinanza ai clienti, in un momento in cui l'impennata dei tassi rappresenta una preoccupazione diffusa», gli interventi personalizzati - ha spiegato il presidente - «volti a ricalibrare le rate dei mutui, affinché siano sostenibili rispetto al reddito». «I nostri sforzi per tendere una mano a chi chiede supporto si sono amplificati - ha aggiunto il direttore generale Gilberto Noacco - come l'impegno per sostenere la riqualificazione del patrimonio edilizio, attraverso l'acquisto di oltre 500 crediti fiscali per un valore di 53 milioni».