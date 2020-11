L'arcivescovo di Udine ferma comunioni, cresime e catechismo: «Prudenza nella zona arancione»

Stop alle cerimonie per le prime comunioni, le cresime e stop anche al catechismo. L'arcivescovo di Udine monsignor Andrea Bruno Mazzocato ha comunicato la sospensione tutte le attività pastorali delle parrocchie, comprese quelle legate alla catechesi - per ogni fascia d'età - e agli oratori. «Le normative imposte dalla “zona arancione” e la criticità della situazione in cui ci troviamo chiedono per la nostra azione pastorale delle scelte responsabili anche se impegnative - spiega l'arcivescovo di Udine - Alcune di esse (come la sospensione del catechismo, il rinvio della celebrazione della prima comunione e della cresima e l’attività di cori) sono dettate dalla prudenza e dalla preoccupazione di evitare tensioni nelle nostre comunità».

«Atteniamoci coscienziosamente a queste indicazioni evitando di muoversi in ordine sparso»

Ultimo aggiornamento: 15:51

