CASTIONS DI STRADA (UDINE) - Un uomo di 67 anni è morto questa mattina, venerdì 30 giugno, per un malore in strada mentre pedalava in bicicletta. È successo esattamente ad altezza ponte sul Cormor, ex provinciale 65.

Inutili purtroppo le manovre salvavita praticate dal personale sanitario inviato sul posto dopo l'allertamento al numero d'emergenza. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.