Santorso, morto Mattia Marchioro. Il malore improvviso, la corsa in ospedale e la tremenda scoperta

SANTORSO (VICENZA) - Un grave lutto ha sconvolto il comune di Santorso, nel Vicentino. Mattia Marchioro, un ragazzo di appena 15 anni residente nel paese, è mancato dopo una settimana di lotta per restare in vita. Il ragazzo era stato ricoverato in ospedale dopo un malore improvviso ed era in attesa di un trapianto di cuore.

Mattia è morto il 7 giugno, si era sentito male il 31 maggio. Immenso il dolore della famiglia, mamma Sanda, papà Roberto e la sorella gemella del ragazzo, Marta.

Il quindicenne si era sentito male l'ultimo giorno di maggio vicino a casa: aveva salutato la mamma e stava andando a trovare la nonna, in bicicletta, ma durante il tragitto è stato colto da un malore. E' caduto ed è stato soccorso da un amico di famiglia che risiede lungo il percorso. Mattia stava vomitando. L'ambulanza è arrivata e la situazione è apparsa subito molto grave, il giovane è stato portato all'ospedale di Vicenza e poi trasferito a Verona. La diagnosi è stata terribile: il ragazzo soffriva di cardiomiopatia ipertrofica e di un'anomalia coronarica. Non aveva avuto alcun sintomo in precedenza, era un giovane sportivo e ogni anno si sottoponeva ai controlli di routine.

Abbiamo voluto riportare il post della mamma di Mattia, il suo ultimo commosso saluto.