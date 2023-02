Non si presenta al lavoro, i colleghi provano a chiamarla: trovata morta in casa caposala del Policlinico di Udine

UDINE - È stata trovata senza vita nella sua casa di via Aquileia Cisse N' deye Balaba, caposala del gruppo operatorio al Policlinico di Udine. Questa mattina, martedì 21 febbraio, i colleghi la stavano aspettando al lavoro, più volte hanno provato a contattarla al telefono, ma dall'altra parte nessuno ha risposto. Così è scattato l'allarme. Quando i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono arrivati nell'abitazione della 56enne, originaria del Senegal, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A causarne la morte un malore fatale, del quale non è ancora chiara la natura. Sul posto, per quanto di competenza, anche la polizia locale.